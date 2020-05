Brad Pitt si infortunò davvero al tendine d'Achille durante le riprese di Troy

Stasera torna in tv Troy, celebre kolossal del 2004 diretto dal regista tedesco Wolfgang Petersen tratto dall'Iliade e con un cast d'eccezione che include Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom e Diane Kruger.

Per l'occasione abbiamo riunito per voi le curiosità più divertenti e interessanti sul film. Come al solito le trovate qui sotto:

Brad Pitt ed Eric Bana non hanno usato stunt per l'epico duello fra Achille e Ettore: al contrario fecero una scommessa, o meglio un accordo da gentiluomini , impegnandosi a pagare ogni colpo accidentale; $50 dollari per ogni colpo leggero e $100 dollari per ogni colpo pesante. Alla fine della scena, Pitt ha dovuto pagare a Bana ben $750 dollari, mentre Bana ha tenuto il proprio conto a zero.

Sean Bean non vedeva l'oro di incontrare il leggendario Peter O'Toole: "La prima volta che l'ho incontrato sul set, indossava un abito elegantissimo e fumava da bocchino, e mi ha detto: 'Sean, come stai, caro ragazzo?'", ha detto l'interprete di Ulisse in una vecchia intervista. "Era proprio come me l'ero immaginato." Wolfgang Petersen inizialmente non voleva che Elena apparisse nel film, perché secondo lui nessuna attrice sarebbe stata all'altezza delle aspettative del pubblico. I produttori però hanno insistito, quindi Petersen decise di scritturare un'attrice allora sconosciuta, e scelse la sua connazionale Diane Kruger.

