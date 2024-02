Brad Pitt e Ines de Ramon fanno sul serio? 'Hanno iniziato a convivere'

La storia d'amore tra Brad Pitt e Ines De Ramon procede a gonfie vele. La coppia sarebbe andata recentemente a convivere, come riporta la rivista People.

A quanto pare, Ines De Ramon, dirigente di un noto marchio di gioielleria, si è da poco trasferita a casa dell'attore premio Oscar. "È abbastanza recente. Stanno andando davvero alla grande e lei è più felice che mai", ha rivelato una fonte vicina a De Ramon, precisando che la 34enne non ha comunque lasciato definitivamente la precedente abitazione.

La coppia è stata avvistata per la prima volta nel Novembre 2022: all'epoca i due si frequentavano già da alcuni mesi. L'ufficializzazione vera e propria è arrivata lo scorso dicembre, quando Pitt e De Ramon si sono presentati insieme alla festa per il 60esimo compleanno dell'attore di Fight Club.

Intanto, in occasione dell'ultimo Santa Barbara International Film Festival, dove Pitt ha consegnato il premio come miglior interprete dell'anno all'amico Bradley Cooper, De Ramon era a fianco del compagno. I due, elegantissimi come sempre, hanno scelto un profilo basso per la serata, evitando abilmente il red carpet dell'evento. Certo, non abbiamo avuto ancora modo di vederli sfilare uno accanto all'altra di fronte ai flash dei fotografi, ma probabilmente non ci sarà da attendere molto.

Ricordiamo che Brad Pitt è reduce da due divorzi, il primo con Jennifer Aniston, il secondo con Angelina Jolie. De Ramon, invece, è stata sposata con Paul Wesley, attore di The Vampire Diaries.