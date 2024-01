Brad Pitt e Ines de Ramon, imbarazzante incontro casuale con la famiglia di Angelina Jolie

Anche le superstar di Hollywood devono fare i conti con cose di tutti i giorni come una situazione terribilmente imbarazzante: ne sa qualcosa l'attore Brad Pitt, che in queste ore ha fortuitamente incontrato i genitori Angelina Jolie quando era in compagnia della nuova compagna Ines de Ramon.

"L'incidente" è stato raccontato da Entertainment Tonight, ed è avvenuto quando la coppia Brad Pitt e Ines de Ramon ha partecipato ad una mostra d'arte alla Gagosian Gallery di Beverly Hills organizzata dal regista Bennet Miller (che ha diretto la star nel film Moneyball), ma durante l'evento i due piccioncini si sono inaspettatamente imbattuti in Jon Voight, celebre attore e padre di Angelina Jolie, e James Haven, fratello dell'attrice. Secondo un testimone oculare intervistato da ET: "Brad e Ines si comportavano in maniera molto dolce tra loro, e sono rimasti vicini durante tutto l'evento. Brad sembrava essere di buon umore e felice per il suo amico Bennett Miller. Ha passato diverso tempo con Ines e altri amici, ma non ha parlato Jon, il padre di Angelina."

Un altro spettatore anonimo ha notato "quanto sia stata imbarazzante" l'intera vicenda, dato che la galleria non era molto grande e che "molte persone" erano consapevoli delle vibrazioni negative che si stavano creando. Le foto della serata di Lawlor Media (disponibili in calce all'articolo) mostrano i partecipanti dispersi in una galleria spalancata senza molti angoli e fessure in cui nascondersi da detto imbarazzo.

Attualmente, ricordiamo, Angelina Jolie ha la custodia esclusiva dei sei figli avuti con Brad Pitt, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, con l'attore che detiene il diritto di visita: inutile sottolineare quanto le due star siano ai ferri corti da diversi anni, tra battaglie legali e frecciatine.