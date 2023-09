Brad Pitt incontra Mauro Corona sulle Dolomiti: la foto diventa virale

Brad Pitt prenderà parte al nuovo film di Formula uno. L’attore si trova momentaneamente in Italia, ma non per visitare la Ferrari, e durante il suo viaggio ha incontrato...Mauro Corona!

Ogni tanto sui social spuntano delle foto che fanno automaticamente scattare la domanda: “ma esattamente, che ci fanno queste due persone assieme?” è stato il caso di Clemente Mastella con Lenny Krevitz, e questa volta invece c’è stato un incontro tra Brad Pitt e Mauro Corona, due personalità che non avreste mai immaginato di vedere nello stesso scatto. Lo scrittore ha pubblicato la foto su tutti i suoi profili social con la caption “con #Brad Pitt a Misurina”, una frazione di Auronzo di Cadore in provincia di Belluno.

È risaputo che Pitt è da sempre stato interessato alla storia di Ötzi, l’uomo di Similaun, e sembra che l’attore sia alla ricerca di informazioni e location per un eventuale lungometraggio dedicato proprio all’uomo ritrovato nel 1991 in Trentino Alto-Adige. Per chi non conoscesse Mauro Corona, è uno scrittore, scalatore e scultore italiano. Autore di numerosi best seller tra cui Le voci del bosco, L’Ombra del bastone e La fine del mondo storto. Corona ha anche realizzato fiabe, saggi e racconti per l’infanzia, oltre che essere ospite fisso nel programma Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rai 3.

A proposito della vita privata dell’attore, sembra che Brad Pitt abbia chiuso ogni rapporto con Angelina Jolie, dato che la star ha una nuova fiamma.