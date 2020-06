Brad Pitt:'Il mio film preferito è anche il flop più grande della mia carriera'

Con l'Oscar al miglior attore non protagonista conquistato grazie alla recente interpretazione dello stunt-man Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, Brad Pitt ha ottenuto quel riconoscimento che ne consacra il talento come attore, e nel corso della sua carriera è stato protagonista di molti ruoli differenti.

Parlando della sua lunga filmografia, Brad Pitt ha ricordato come il suo film preferito corrisponda in realtà al suo più grande flop: L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, diretto da Andrew Dominik e uscito nel 2007.

Nel corso di una chiacchierata con il New York Times, Brad Pitt racconta il periodo successivo a Thelma & Louise di Ridley Scott e di come presero ad offrigli ruoli che sembravano prodotti con lo stampino:"Mi offrirono ruoli da autostoppista, il che non è una sorpresa, o personaggi da protagonista in film romantici. Per me negli anni '90 c'era questa rigorosa fissa per i ruoli da protagonista".



Dopo aver lavorato a Troy ed essersi reso conto di voler essere più attento nella scelta dei ruoli, Brad Pitt iniziò ad interessarsi a progetti meno ingombranti, dai costi più contenuti. Uno di questi fu il film di Dominik, nel quale Pitt ottenne il ruolo di Jesse James:"Chiamai Andrew e gli dissi 'Hey, se hai qualcosa che possa andar bene per me lo farò'. Lui ha risposto 'Ce l'ho' e io 'Ok, ci sto'. Finimmo per produrre questo film che sta molto a cuore a me e alle 10 persone che lo videro" raccontò ironico la star.

Pitt descrive il film come 'una riflessione sulla celebrità e sul tentativo di farsi un nome anche quando alla base non c'è sostanza. Si tratta di un bel film, davvero'.



