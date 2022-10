Brad Pitt, Highlander e Trilogia del Dollaro: gli home-video di Eagle Pictures a novembre

Eagle Pictures ci ha comunicato il proprio ampissimo listino per le uscite home-video di novembre 2022, che come al solito offriranno un parco titoli variegato che spazierà dai titoli più recenti ad indimenticabili cult del passato.

Dal 16 novembre arriva Bullet Train, irresistibile commedia action che guarda al cinema di Tarantino con protagonista Brad Pitt nei panni di un assassino che deve recuperare una valigetta sul treno più veloce del mondo: film sarà edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e in una speciale steelbook 4K da collezione, con tutte le edizioni conterranno una card da collezione con il personaggio di Brad Pitt, mentre lo steelbook 4K includerà ben nove card, con tutti i protagonisti.

Il 23 novembre sarà invece la volta di Rocky Joe - Parte 1, l’anime cult sul pugilato che ha appassionato intere generazioni, edito in DVD e per la prima volta nell’alta definizione del Blu-ray in un cofanetto tutto da collezionare: questa nuovissima edizione rimasterizzata a tiratura limitata e numerata conterrà i primi 40 episodi della serie e un ricchissimo booklet di 48 pagine.

Inoltre, sempre a novembre in arrivo tantissime uscite da collezione: disponibili dal 2 novembre le edizioni di Highlander - L'ultimo immortale, epico cult anni ’80 edito in una steelbook da collezione 4K e Per qualche dollaro in più, amatissimo western di Sergio Leone in uscita in 4K. Dal 23 novembre, invece, a proposito di Tarantino e di film sui killer intrappolati in un'unica location, uscirà la steelbook 4K de Le iene, ma anche la steelbook 4K di Rambo con Sylvester Stallone, con un'edizione contenente un booklet di 48 pagine ricco di curiosità.

Infine, segnaliamo anche l'attesissima steelbook bluray de La trilogia del dollaro, un cofanetto che includerà tutti e tre i film della saga tematica di Sergio Leone, arricchita da un imperdibile booklet di 30 pagine.

A proposito: avete saputo della possibile rottura tra Clint Eastwood e Warner Bros dopo una partnership durata cinquant'anni?