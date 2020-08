Brad Pitt e Harry Styles nello stesso film? Il rumor troppo bello per essere vero

Nelle scorse ore su internet si è diffusa la notizia che Brad Pitt e Harry Styles sarebbero coinvolti in un nuovo misterioso film nei panni dei protagonisti, ma per citare Aldo Raine in Bastardi Senza Gloria di Quentin Tarantino a volte 'se senti una storia troppo bella per essere vera, non è vera'.

Vanity Fair ha riferito che un "distributore internazionale si è lasciato sfuggire" che le due star avrebbero lavorato nel prossimo film di Dan Gilroy, intitolato Faster, Cheaper, Better. Tuttavia, lo stesso Vanity Fair da allora ha rilasciato una nuova dichiarazione, sfatando le voci. "Ci dispiace, gente. Faster, Cheaper, Better non includerà nessuno dei due attori, secondo nuove fonti a conoscenza della situazione", scrive Vanity Fair. "Sfortunatamente, la voce secondo cui i due avevano accettato di unire le forze si era già diffusa in tutto il mondo".

Secondo Gilroy, famoso regista di Nightcrawler, End of Justice e Velvet Buzzsaw, il film riguarderà il "come i lavoratori umani vengono gradualmente superati e sostituiti da intelligenze artificiali, droni e robot". Il film è "un grande film multi-narrativo, ambientato in due decenni e in diversi luoghi", quindi anche se le voci fossero state vere, probabilmente Pitt e Styles non avrebbero condiviso lo schermo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulle migliori scene di C'Era Una Volta a Hollywood.