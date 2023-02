Brad Pitt ha guadagnato più di James Cameron nel 2022: ecco come ha fatto

James Cameron ha guadagnato un sacco di soldi con Avatar 2, ma non tanti quanti Brad Pitt: secondo Forbes, infatti, la star di C'era una volta a Hollywood e Babylon è arrivato ottavo nella classifica delle star più pagate del mondo dell'intrattenimento.

Brad Pitt è entrato nella top10 di Forbes delle star più pagate del 2022, grazie soprattutto alla vendita della sua quota di maggioranza della società di produzione Plan B, avvenuta a dicembre scorso. Secondo la rivista di economia, l'attore/produttore ha guadagnato 113 milioni di dollari in totale, inclusi i 30 milioni accumulati dai tre diversi film in cui ha recitato nel corso dell'anno, vale a dire Bullet Train, Babylon e The Lost City.

Con la sua Plan B, Brad Pitt ha prodotto i film vincitori agli Oscar Moonlight, 12 anni schiavo e The Departed, oltre al candidato di quest'anno Blonde di Andrew Dominik. A livello personale, nel corso della sua carriera la star ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e ha anche portato a casa una statuetta per il miglior film per 12 anni schiavo in qualità di produttore.

Qui sotto la classifica completa: