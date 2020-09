Brad Pitt fuggì da Scientology: l'attore messo in crisi dal rito di iniziazione

Il legame tra Hollywood e Scientology è piuttosto forte, come dimostrano le tante star affiliate alla nota organizzazione religiosa statunitense, Tom Cruise su tutti. C'è, però, anche chi davanti alle pratiche della Chiesa fondata da L. Ron Hubbard è fuggito a gambe levate: Brad Pitt, ad esempio.

Pare infatti che, un po' di anni or sono (parliamo di un periodo compreso tra il 1989 e il 1993), un giovane Pitt decise di fare il grande passo per seguire l'allora fidanzata Juliette Lewis: al momento di compiere il rito d'iniziazione, però, le cose cominciarono a metterlo decisamente a disagio.

A raccontarlo è stato il supervisore di Brad Pitt durante il rito, Michael Mallen: secondo il suo racconto, Pitt si sarebbe sottoposto alle Training Routine disposte da Hubbard per gli aspiranti scientologisti, ma avrebbe cominciato a non sentirsi particolarmente a suo agio già durante le lunghe sessioni di sauna previste dal rito di purificazione (pare che durante una di queste l'attore si sia trovato in coppia con una ragazzina di soli 15 anni).

Il punto di non ritorno fu però raggiunto durante la sessione di bull baiting, durante la quale il supervisore è tenuto a provocare il nuovo adepto allo scopo di suscitare in lui una reazione di qualche tipo: "Penso che nessuno gli avesse mai fatto bull baiting prima di allora. Ci andai particolarmente duro con lui, ma il punto è proprio questo, far arrivare l'altra persona al punto di non sentire più il bisogno di reagire".

La star di Seven e Sette Anni in Tibet, però, sembrò non reagire particolarmente bene alle stimolazioni: durante la sessione, infatti, Pitt decise di mollare tutto e scappò letteralmente via dalla sede di Scientology, con buona pace della sua fidanzata. A proposito di vita sentimentale: recentemente abbiamo visto nuovamente insieme Brad Pitt e Jennifer Aniston per un progetto umanitario.