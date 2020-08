Brad Pitt fotografato in Francia con una modella tedesca: nuovo amore dopo Angelina?

Brad Pitt è stato avvistato nel sud della Francia con la modella tedesca Nicole Poturalski, generando inevitabilmente delle speculazioni in merito ad una nuova love story per la star dopo il divorzio da Angelina Jolie. Pitt e Poturalski sono stati fotografati mentre si dirigevano verso un aereo privato a Le Bourget, vicino Parigi.

Secondo quanto riporta TMZ, la coppia era in viaggio da Los Angeles al sud della Francia per una vacanza low-profile. I giornali di gossip non hanno potuto non notare la somiglianza tra Nico Mary (nome d'arte della giovane modella) e l'ex moglie di Brad Pitt, Angelina Jolie.



Al momento non ci sono dichiarazioni né commenti ufficiali da parte dell'attore, che in passato aveva ironizzato sulle relazioni che gli sono state attribuite dopo il divorzio, dalla star di Arrested Development, Alia Shawkat, all'ex moglie Jennifer Aniston, con la quale Pitt è stato fotografato nel backstage dei Golden Globe.

Dopo aver ritirato il premio come miglior attore per C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt scherzò su quest'attenzione mediatica nei suoi confronti:"Volevo portare mia madre ma non ho potuto perchè dicono che abbia una relazione con ogni donna che mi sta accanto. Sarebbe stato solo imbarazzante".

Nonostante la vacanza 'clandestina' di Brad Pitt, i suoi legali sono ancora impegnati a negoziare gli accordi necessari per il divorzio da Angelina Jolie. Diverse questioni devono essere ancora risolte.

