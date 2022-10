Brad Pitt, fonte vicina all'attore: 'Triste che Angelina Jolie faccia dichiarazioni false'

Solo ieri, le dichiarazioni di Angelina Jolie contro Brad Pitt finivano pubblicate sul New York Times e gettavano nella bufera l'attore Premio Oscar per C'era una volta a Hollywood. L'ex-moglie accuserebbe Pitt di aver strozzato e picchiato i figli nel periodo in cui stavano insieme, ma adesso una fonte vicina all'attore ha risposto a tali accuse.

Una fonte anonima vicina a Pitt ha recentemente risposto a quest'ultimo aggiornamento in una conversazione con People, affermando:

"È incredibilmente triste che continui a rimaneggiare, rivedere e reimmaginare la sua descrizione di un evento accaduto 6 anni fa, aggiungendo informazioni completamente false per cercare di ottenere ulteriore attenzione per se stessa a spese della loro famiglia. Ha avuto l'opportunità di condividere le informazioni con le forze dell'ordine che hanno deciso di non sporgere denuncia. Ha avuto la possibilità di condividerle durante il lungo processo per l'affidamento, che ha portato il giudice a concedere l'affidamento al 50% a Pitt. È ricorsa al tentativo di ripetere sempre le stesse cose. Tornando a ripetere le stesse cose mese dopo mese con informazioni nuove e ancora false per scopi che solo lei può capire".

Sebbene la persona che ha fornito questa citazione sia rimasta anonima, sostiene che le accuse di Angelina Jolie siano false. Inoltre, sostiene che questo è già stato in qualche modo dimostrato in tribunale quando i due attori stavano combattendo per la custodia dei loro figli.

Secondo quanto riferito, questo evento si è verificato pochi giorni prima che lei chiedesse il divorzio da Brad Pitt e sembra che sia stato un fattore importante nella decisione. In risposta, l'avvocato di Brad Pitt, Anne Kiley, ha dichiarato che lui "si è assunto la responsabilità di alcune cose del suo passato, ma che non si assume la responsabilità di cose che non ha fatto".

Intanto, Brad Pitt sembrerebbe aver archiviato Angelina Jolie con Emily Ratajkowski.