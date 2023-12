Brad Pitt diventa Flash per il DCU: la nuova fan-art è fantastica

The Flash è tra i flop cinematografici più eclatanti del 2023 ma ciò che è certo è che non sarà Ezra Miller a tornare nei panni del velocista DC nel nuovo DCU di James Gunn. Il riavvio vedrà nuovi supereroi e magari potrebbe esserci spazio anche per Brad Pitt!

L'attore ha prestato il volto allo Svanitore in Deadpool 3 ma oltre questa breve interpretazione, Pitt non si è mai calato del tutto nel ruolo del supereroe. Che la sua occasione arrivi proprio con i DC Studios?Ma non come Barry Allen: Pitt potrebbe interpretare il "velocista scarlatto" di Jay Garrick della Golden Age.

Non è di certo facile immaginare Brad Pitt mascherato, ma una fan-art stimola l'immaginazione: su twitter, Fandom ha pubblicato un poster che immagina la star di Babylon nei panni di Jay Garrick con indosso la tuta rossa e il copricapo "a scodella" dorato. Una nuova sfida per Brad Pitt potrebbe dare più entusiasmo anche al nuovo DCU di James Gunn che debutterà ufficialmente con Superman: Legacy nel 2025.

Basterà il ritorno di Garrick per far dimenticare presto al fandom del disastro di The Flash? Anche Nicolas Cage è rimasto deluso dal suo cameo in The Flash e pensare che il suo sogno nel cassetto è sempre stato interpretare Superman!