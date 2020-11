Brad Pitt più figo che mai mentre consegna cibo ai bisognosi: le foto!

Grande giornata ieri a Los Angeles, dove la superstar hollywoodiana Brad Pitt è stata immortalata per le strade di un quartiere povero della metropoli mentre consegnava pacchi di cibo alle famiglie meno fortunate.

Le foto sono arrivate dal Daily Mail, e come al solito potete visionarle in calce all'articolo: mostrano un Brad Pitt più figo che mai, figo ai livelli di Cliff Booth per intenderci, intento a consegnare personalmente scorte di beni di prima necessità.

Secondo le testimonianze la star 56enne ha guidato un camion pieno di scatolino fino al punto designato per la raccolta, dove ad attenderlo c'era già una folla ben nutrita: a quel punto ha scaricato i pacchi personalmente - e per ore - e molti dei presenti non si sono immediatamente resi conto di essere alla presenza di uno degli attori più famosi al mondo, anche grazie al suo stile casual e alla mascherina che indossava per proteggersi da COVID-19.

"Non c'era nessuna spavalderia quando è uscito per consegnare le scatole alla folla", ha detto una fonte a Daily Mail. "La maggior parte delle persone tra la folla probabilmente non sapeva chi fosse".

La star è stata riconosciuta durante una pausa sigarette, durante la quale è stato visto abbracciare uno dei suoi migliori amici, l'artista britannico Thomas Houseago, anche lui presente per partecipare all'evento benefico. E' la prima apparizione pubblica di Brad Pitt da quando, almeno secondo quanto riferito, si è separato dalla fidanzata tedesca Nicole Poturalski.

