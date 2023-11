Brad Pitt, il figlio Pax al vetriolo: 'Uno str**zo di livello mondiale'

La saga dei Brangelina non sembra avere fine: dopo le note vicende legali che hanno visto l'ex-coppia d'oro di Hollywood darsi battaglia a suon di avvocati e interviste ecco che a riaccendere la discussione arriva Pax Thien, 19enne figlio adottivo di Brad Pitt e Angelina Jolie, con un suo vecchio commento.

Ad attirare l'attenzione su un commento pubblicato da Thien nel 2020 in occasione della festa del papà è stato MailOnline, ma le parole del figlio dell'attore che ha recentemente denunciato Angelina Jolie parlano da sé: "Felice festa del papà a questo str**zo di livello mondiale" si legge nelle esternazioni social del ragazzo.

Il secondo figlio adottivo di Pitt e Jolie prosegue: "Confermi ogni volta di essere una persona terribile e spregevole. Non hai nessuna considerazione o empatia per i tuoi quattro figli più giovani, che tremano di paura in tua presenza. [...] Hai reso la vita delle persone più vicine a te un vero inferno. Puoi raccontartela come ti pare, ma alla fine un giorno la verità salterà fuori. Quindi felice festa del papà, essere umano fo**utamente terribile".

Vedremo se e in che modo la star di Bastardi Senza Gloria e Fight Club vorrà commentare le parole del figlio, e se lo stesso Pax Thien avrà qualcosa da dire in merito: certo è, comunque, che tutto ciò non gioverà alla popolarità di Pitt.