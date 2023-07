Brad Pitt ha una nuova fiamma e Angelina Jolie vuole chiudere ogni rapporto

C'eravamo tanti amati...così potremmo sintetizzare la lunghissima storia d'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie sfociata in salatissime ed estenuanti diatribe legali sia per la custodia dei figli sia per proprietà della prospera azienda vinicola francese la cui coppia.

Come se non bastasse altro, un nuova questione rischia di rompere il precario equilibrio tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Di mezzo potrebbe esserci la nuova fiamma dell'attore, la giovane Ines de Ramon, designer di gioielli e ex moglie della stella di The Vampire Diares Paul Wesley. Mentre Pitt sembra concentrato sulla sua nuova storia d'amore, infatti, sembrerebbe che Jolie sia sia impegnata maggiormente per risolvere la controversia legale sulla proprietà privata all'interno dell'azienda vinicola e sulla proprietà della società, nonché sulle pratiche del loro divorzio che come ricordiamo ha scosso il mondo del gossip internazionale nel 2016. Smettere di parlare di Brangelina sarà davvero dura! L'animo particolarmente fragile di Pitt, tra l'abuso di sostanza e la depressione, ha forse trovato un po' di pace? La battaglia legale tra i due attori non sembra vicina alla fine, e il nuovo amore di Pitt potrebbe aver inasprito ancor di più i rapporti già tesi tra i due che insieme hanno avuto ben sei figli.

