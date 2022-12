Brad Pitt, è fatta: la star ha venduto la sua casa di produzione da Oscar Plan B

Qualche mese va vi avevamo segnalato delle intenzioni di Brad Pitt di vendere la sua casa di produzione Plan B al migliore offerente, e come segnalato da Screen Daily l'affare è andato ufficialmente in porto nei giorni scorsi.

Il magazine riporta infatti che la società francese Mediawan ha concluso l'acquisto di Plan B di Brad Pitt, sulla scia di un'espansione verso il mercato americano. Mediawan possiede già diverse società di produzione francesi di successo, tra cui Chapter 2, che ha prodotto il prossimo blockbuster europeo I tre moschettieri, in uscita in due parti, la prima delle quali è prevista per il 2023. Mediawan ha anche una partecipazione nella produzione britannica, avendo formato una joint venture insieme a Leonine Studios per acquisire una partecipazione del 51% nella Drama Republic del Regno Unito, produttori di The English, per non parlare della firma di un accordo di produzione con il regista premio Oscar Florian Zeller, autore di The Father e di The Son.

Il futuro della Plan B, dunque, sembra florido e rigoglioso: fondata nel 2001 da Brad Pitt insieme alla sua allora moglie Jennifer Aniston, con l'attore che ha rilevato l'intera etichetta nel 2005 dopo il divorzio della coppia, la Plan B è stata una delle case di produzioni più vivaci del XXI secolo nel panorama hollywoodiano, avendo prodotto titoli come Ad Astra, Vice, The Big Short, The Departed, World War Z, If Beale Street Could Talk, The Tree of Life, Killing them softly, Minari e L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford: il primo film della casa di produzione fu Troy di Wolfgang Petersen, mentre l'ultimo ad oggi è il recentissimo Blonde di Andrew Dominik, disponibile su Netflix. Da ricordare anche l'Oscar al miglior film vinto con 12 anni schiavo di Steve McQueen, ma anche le uscite televisive The Normal Heart, Big Men, Nightingale e Outer Range con Josh Brolin.

Per quanto riguarda Brad Pitt, invece, prossimamente l'attore sarà visto in Babylon, nuovo film dal regista di La La Land e First Man Damien Chazelle che uscirà in Italia il 19 gennaio.