Brad Pitt: esiste una versione da quattro ore di Jesse James, ma non la vedrete mai

Oggi considerato uno dei film più belli del secolo, L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford è venerato da migliaia di cinefili in tutto il mondo, ma non sono molti a conoscere la sua mitologica versione da quattro ore.

Nel suo podcast settimanale Roger Deakins, osannato direttore della fotografia che nel film del 2007 con Brad Pitt e Casey Affleck lavorò fianco a fianco al regista Andrew Dominic, ha rivelato qualche dettaglio aggiuntivo relativo alla versione integrale del film che nessuno vedrà mai.

"Ad un certo punto avevamo una versione da quattro ore che ho davvero amato", ha detto Deakins. "Ho letto da qualche parte che è stato proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sua versione di quattro ore, ma ora quel montaggio non esiste più, ed è un peccato. Il problema per la Warner Bros. fu che tutti pensavano che ci sarebbero state più rapine ai treni e che Brad Pitt avrebbe interpretato il tipico fuorilegge del selvaggio west. E quando Brad viene ucciso e il film va avanti seguendo Robert Ford, e il modo in cui non venne celebrato come invece si aspettava, beh ... nessuno dei dirigenti voleva una cosa simile".

La Warner Bros. ha incassato solo $3 milioni di dollari da Jesse James nel mercato USA, arrivando a $11 milioni nel resto del mondo per un totale globale di circa $15 milioni: con un budget di $30 milioni, però, è stato bollato come un colossale flop nonostante due nomination all'Oscar (per il miglior attore non protagonista a Casey Affleck e per la miglior fotografia a Roger Deakins) e la vittoria della Coppa Volpi a Venezia per Brad Pitt, che forse non a caso lo considera il film preferito della sua carriera.

L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford è un lamento finale, oscuro, riservato, audace, intimo, elegante e fatalista per il western, che dopo essere stato sparato a morte da Gli spietati di Clint Eastwood sembra voler resistere ancora un po': da come ogni cosa è inquadrata, ogni panorama è ritratto e ogni interpretazione è scandita sembra quasi che Dominik voglia provare a preservare il più a lungo possibile un'epoca (e quindi un cinema) che non c'è più. E in questo senso una versione da quattro avrebbe contribuito: cosa ne pensate? Conoscevate il film con Brad Pitt? Ditecelo nei commenti.