Brad Pitt e la nomination a sorpresa agli Emmy: l'Oscar è solo l'inizio?

Nonostante Brad Pitt abbia recitato in numerosi film di successo, molti dei quali candidati a miglior film, il divo di Hollywood ha ricevuto molto raramente nomination come miglior attore e prima degli Oscar 2020 l'ultimo riconoscimento individuale è arrivato ai Teen Choice Awards del 2004 per Troy, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Il o pupillo di Quentin Tarantino è stato infatti candidato agli Emmy 2020 come Migliore Attore non protagonista in una serie Comedy per il suo ruolo nei panni del Dr. Anthony Fauci e trasmesso al Saturday Night Live dello scorso 25 aprile. Troverete la clip nel player in alto.

Lo sketch virale, che conta già 13 milioni di visualizzazioni, ruota intorno all'imitazione del vero Dr. Fauci, prestigioso immunologo statunitense molto attivo in questi mesi, che si è anche complimentato con Pitt per la brillante interpretazione:

"Sono un grande fan di Brad Pitt, e questo è il motivo per cui quando la gente mi chiede chi vorrei interpretare, io rispondo Brad Pitt. E' uno dei miei attori preferiti e penso che abbia fatto un ottimo lavoro: ha dimostrato di essere una persona di cuore quando alla fine si è tolto la parrucca e ha ringraziato me e tutti gli operatori sanitari. Non solo è un grande attore, ma è anche un uomo di classe".

L'assegnazione delle prestigiose statuette avverrà il prossimo settembre, segnando un primo ritorno sul red carpet, e grandi favorite agli Emmy 2020 sono le produzioni Netflix che puntano a fare incetta di premi. Per altri dettagli vi rimandiamo alle nomination agli Emmy 2020.