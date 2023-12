Sì, Brad Pitt avrebbe dovuto interpretare Cable in Deadpool 2! La conferma di Rob Liefeld

Il mondo del cinema è fatto anche di rumor e indiscrezioni, il più delle volte destinati ad essere smentiti: non appartiene a questa categoria, però, la voce che all'epoca parlò di un possibile coinvolgimento di Brad Pitt in Deadpool 2 per un ruolo ben più importante di quel cameo della durata di pochi istanti.

L'attore che ruppe con il regista del primo film di Deadpool avrebbe infatti dovuto interpretare Cable: il ruolo, come poi sappiamo, finì ad uno strepitoso Josh Brolin, ma a confermare definitivamente la cosa è stato in queste ore il creatore stesso del mercenario dalla bocca larga, Rob Liefeld.

"Sono certo al 100% che quel fatto fosse vero. C'erano state delle prove e David Leitch aveva maturato uno splendido rapporto con Brad Pitt durante gli stunt. Ciò che la gente non sa è che parliamo dei primissimi, primissimi tempi. Quindi quando si capì che non si sarebbe presa quella direzione se ne tentarono molte altre" sono state le parole di Liefeld.

Il brevissimo cameo di Brad Pitt, dunque, è effettivamente da vedersi come un fugace assaggio di ciò che poteva essere e non è stato: e voi, l'avreste preferito a Josh Brolin nel ruolo di Cable? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di occasioni mancate, intanto, ecco quale ruolo rifiutò Aaron Taylor Johnson in Deadpool 2.