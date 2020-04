Brad Pitt non riconosce i volti delle persone: cos'è la prosopagnosia

Nel corso di una recente intervista Brad Pitt ha svelato di avere una malattia, denominata prosopagnosia, un deficit della vista che gli impedisce di ricordare i volti delle persone.

Nello specifico, si tratta di una forma di cecità a dir poco particolare, molto più diffusa di quanto si potrebbe pensare dato che ne soffre oltre il 2% della popolazione. Detta anche "cecità per volti", è l’incapacità di riconoscere le facce delle persone, e addirittura nei casi più gravi può arrivare ad impedire a chi ne soffre di distinguere il proprio volto nelle foto, nei video o in altre raffigurazioni.

La prosopagnosia può manifestarsi fin dalla nascita oppure scatenarsi a causa di un danno cerebrale dovuto a traumi, ictus o malattie degenerative. I pazienti che ne soffrono, detti prosopagnosici, possono smettere di riconoscere il volto del coniuge o addirittura del figlio a causa del più minimo cambiamento, dato che la loro capacità di associare un volto alla persona si basa esclusivamente sui dettagli, come i vestiti indossati, la voce, il taglio dei capelli o un ruolo sociale.

Secondo gli studi, responsabile della prosopagnosia è un’anomalia nell’analisi dei volti che avviene nel Giro Fusiforme, l’area del cervello in cui viene archiviato il modello standard del viso umano col quale associamo ogni nuovo volto che incontriamo. L'esempio più pratico per spiegare il processo è la difficoltà dell'occidentale a distinguere le persone orientali, perché appunto diverse dal modello di riferimento adottato più comunemente.

