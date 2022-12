Brad Pitt è convinto: 'Lo streaming ha migliorato l'industria cinematografica'

Nella infinita diatriba che mette uno contro l'altro i detrattori e gli estimatori dei servizi in streaming si è inserito anche Brad Pitt, che ha offerto la sua opinione nel corso di un'intervista concessa a Total Film, in occasione dell'uscita nelle sale americane di Babylon, l'ultimo film di Damien Chazelle. Per Pitt, lo streaming serve eccome.

Il due volte Premio Oscar ritiene che piattaforme come Netflix abbiano creato più opportunità per i nuovi talenti di sfondare, sia davanti che dietro la macchina da presa. Pitt ha infatti dichiarato: "Ora, il cambiamento più grande è sicuramente l'invenzione degli streamer. Penso che sia assolutamente positivo. Ci sono molti più talenti che hanno l'opportunità di raccontare storie: registi, attori, montatori, scrittori e così via.

"Dimostra che il bacino di talenti c'è sempre stato e che solo un numero limitato di persone ha potuto avere una chance. Quindi mi piace il fatto che abbiamo l'esperienza del grande cinema, e ['Babylon'] è sicuramente questo. Ma i film più intimi, più piccoli, che non avrebbero avuto tanti occhi addosso, ora ne hanno di più - mi sembra - con lo streaming. Più persone hanno accesso a questi film. Apprezzo che esistano entrambi".

Pitt, che ha da poco compiuto 59 anni, si è detto "stupito" di quanto il regista Damien Chazelle sia riuscito a inserire nel nuovo film Babylon - che ritrae i primi tempi edonistici di Hollywood e in cui Brad interpreta l'attore veterano Jack Conrad - in particolare per quanto riguarda le sontuose scene delle feste.

"C'è una tale energia in questo film. Sono stupito da quanto sia stato in grado di includere - non a forza, ma di farlo con grazia. La scena iniziale della festa è sbalorditiva, di proporzioni epiche. Ma l'approccio di tutto ciò è stato quello di non creare una sovrabbondanza, come un primo piano su questo attore, un primo piano su quell'altro. I continui ciak possono infatti logorare e confondere l'energia della scena. Fa tutto con la macchina da presa, alla vecchia maniera: esplosioni, 700 comparse, attori che entrano in scena, attori che escono, in un'unica inquadratura e la macchina da presa scivola intorno. È una di quelle cose in cui si aspetta che avvenga la magia, che tutto vada al suo posto. E si continua a girare fino a quando non si ottiene. Credo che questa energia si veda nella scena".

Babylon non ha esordito benissimo al box-office negli Stati Uniti e difficilmente riuscirà a rivelarsi un successo, anche per via della concorrenza schiacciante di Avatar La via dell'acqua che ha già sorpassato il miliardo.