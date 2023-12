Brad Pitt compie 60 anni: 'Sono uno di quelle persone che odiate per via della genetica'

Brad Pitt compie 60 anni. L’iconica star del cinema, continua a essere, nonostante l’età non più verdissima, uno dei sex symbol di Hollywood, potendo contare su un fascino sempre più profondo e su una forma fisica ancora smagliante. Scopriamo insieme i prossimi progetti di uno dei personaggi cardine della cinematografia mondiale contemporanea.

Dopo aver riportato le parole di Brad Pitt a proposito dell’importanza dello streaming, torniamo a parlare della stella del cinema per condividere i nostri migliori auguri per il suo sessantesimo compleanno.

Per quanto incredibile, almeno a giudicare dal suo aspetto, il protagonista di Fight Club ha infatti tagliato un traguardo che divide, almeno dal punto di vista anagrafico, la vita di ciascuno di noi, per quanto sia difficile assimilare la figura dell’attore dell’Oklahoma a quella di una persona che si avvicina alla terza età.

Mai come in questo caso risultano in effetti profetiche e dense di significato le parole di Brad Pitt riportate anche sul suo profilo IMDb: “Sono una di quelle persone che odiate per via della genetica. È la verità”.

Nel corso della sua carriera, però, Brad Pitt non si è certo limitato a sfruttare la propria bellezza, conquistando, negli anni, sempre più riconoscimenti per la propria bravura e costruendosi una carriera anche come produttore di successo.

Se nel prossimo futuro potremo infatti vederlo tornare nel thriller Wolves e nel film dedicato alla Formula 1 diretto da Joseph Kosinski, i prossimi mesi dell’ex marito di Angelina Jolie saranno scanditi anche dalla produzione di Il Problema dei Tre Corpi e di Beetlejuice 2.

Non ci resta che augurare ancora una volta un buon compleanno a Mr. Smith, lasciandovi al collegamento tra Brad Pitt e Utopia di Travis Scott.