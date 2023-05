Brad Pitt come Tom Cruise: guiderà una vera auto da Formula 1 nel suo nuovo film

Brad Pitt guiderà una vera macchina da corsa accanto a veri piloti per il suo prossimo film sulla Formula 1 diretto da Joseph Kosinski, già regista dello spericolato Top Gun: Maverick.

La notizia, confermata ufficialmente dal team di Kosinski, è emersa nell'ambito del 2023 F1 Accelerate Summit, tenutosi giovedì a Miami, durante un panel moderato dal conduttore televisivo britannico Will Buxton. Oltre a Kosinski, il panel comprendeva anche il produttore esecutivo del film, Jerry Bruckheimer, produttore della saga di Top Gun. Buxton ha anche condiviso i dettagli del panel su Twitter dopo la conclusione dell'incontro.

“Il loro film di F1 sembra incredibile. Stanno praticamente creando un undicesimo team di Formula 1 e vogliono filmare in pista durante l'evento da Silverstone fino alla fine dell'anno", ha detto Buxton, riferendosi al circuito che ospita il Gran Premio di Gran Bretagna. "L'auto è stata progettata da Mercedes ed è già in fase di test", ha continuato, aggiungendo che il più volte campione del mondo Lewis Hamilton è "in comunicazione quotidiana e fornisce consulenza su trama e sceneggiatura per garantire che sia il film di corse più accurato mai realizzato".

Secondo Buxton, Kosinski sta usando il film di John Frankenheimer del 1966 Grand Prix, interpretato da James Garner, come la sua influenza maggiore. Inoltre, il conduttore ha scherzato: “Tom Cruise si è già offerto di fare un po' di guida in più se dovessero aver bisogno di lui. Il tram ha passato 18 mesi prendendo ciò che hanno imparato su ‘Top Gun’ Maverick’ per sviluppare la più piccola cinepresa 6k mobile mai progettata per portare lo spettatore nella cabina di pilotaggio. E Brad Pitt sarà alla guida di una vera auto di F1 da Silverstone in poi", ha detto Buxton.



Il film non ha ancora una data d'uscita (né un titolo ufficiale) quindi rimanete sintonizzati per i prossimi dettagli.