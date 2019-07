Brad Pitt ha chiuso con il mondo dei cinecomic dopo il cameo in Deadpool 2

Brad Pitt è uno degli attori più richiesti e acclamati della sua generazione, con le speculazioni che si palesano dietro l'angolo appena viene accostato ad un ruolo iconico. Dopo anni in cui i fan hanno sperato di vederlo entrare in un franchise famoso, gli spettatori hanno potuto vederlo - o quasi - in Deadpool 2 nel ruolo dello Svanitore.

Un fugace cameo che è bastato agli appassionati per chiedersi se questa piccola partecipazione possa aver instillato in Brad Pitt la voglia di aprirsi a ruoli di supereroi per il futuro. Niente di tutto questo, stando alle dichiarazioni della star, impegnata nella promozione di C'era una volta a...Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino.



"Penso di averlo portato il più lontano possibile" ha spiegato Pitt a MTV News parlando del suo ruolo "Ryan Reynolds ha pensato ad una parte che avrei dovuto interpretare".

Nei cinecomic i cameo e gli easter egg sono all'ordine del giorno ma il cameo di Brad Pitt ha suscitato enorme curiosità. E a rendere ancor più interessante l'operazione è la motivazione: la star ha ricevuto in cambio una tazza di caffè da Ryan Reynolds.

"Mi è stato detto che l'unica cosa che voleva era una tazza di caffè e chiesi 'Come un franchise o una sola tazza di caffè?'. Era davvero il suo modo di dire 'lo sto facendo per niente'. Ed è stata la cosa più bella che chiunque avesse potuto fare" ha spiegato Reynolds.

Ryan Reynolds ha pensato fosse l'apparizione ideale:"L'ho adorato, perché che cosa c'è di più irresponsabile di prendere una star mondiale del cinema e dargli un ruolo assolutamente senza parole e invisibile, con l'eccezione di tre fotogrammi? Si, è incredibile" ha concluso.

Per il momento porte chiuse da Brad Pitt al ritorno nei cinecomic ma potrà sempre cambiare idea in futuro. David Leitch vorrebbe dirigere Deadpool 3 ma l'idea è che il film non arriverà molto presto, mentre Josh Brolin spera di tornare nelle vesti di Cable.