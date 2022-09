Brad Pitt, ecco chi sono gli uomini più belli in assoluto per la star di Bullet Train

Brad Pitt è stato intervistato da Vogue nell'ambito della promozione del suo nuovo marchio di skincare e all'attore è stato chiesto quali uomini del presente o del passato considerasse i più belli in assoluto. Pitt non si è sottratto alla domanda e ha espresso due preferenze, sottolineando i motivi delle sue scelte.

"Nel mondo della recitazione, perché è il mio lavoro di tutti i giorni... il punto di riferimento immediato è Paul Newman, perché è invecchiato in maniera così elegante. E in base a tutte le testimonianze era un essere umano davvero speciale, generoso, cordiale e sincero" ha dichiarato Pitt.



Per quanto concerne l'attualità, ecco il nome espresso da Pitt:"Se dovessi nominare qualcuno del presente beh, dovrei nominare quel cazzone di George Clooney, perché no?" ha scherzato l'attore, grande amico di Clooney "Perché di solito io escludo sempre lui e lui esclude sempre me. Ma questa volta gliela concederò, solo questa volta".



Ad agosto Brad Pitt smentì il ritiro, dopo le dichiarazioni travisate in un'intervista. L'attore e George Clooney hanno lavorato insieme in Ocean's Eleven, il film di Steven Soderbergh remake di Colpo grosso e diventato uno dei film d'azione cult d'inizio anni 2000.

La star di Seven e Intervista col vampiro è protagonista di Bullet Train, un nuovo thriller diretto da David Leitch, con Pitt nel ruolo di Ladybug, un ex assassino che viene incaricato di recuperare una valigetta su un treno.



Su Everyeye trovate la recensione di Bullet Train, uscito nelle sale il 25 agosto.