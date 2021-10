Brad Pitt, la causa per l'affidamento dei figli con Angelina Jolie non sarà rivista

Alla recente premiere di Gli Eterni abbiamo visto Angelina Jolie senza tatuaggio, a dimostrazione del fatto che il suo legame con Brad Pitt è sparito anche dalla sua pelle. Tra i due ex coniugi continua la battaglia legale e il tribunale della California ha rifiutato la richiesta della star di Seven di rivedere la causa per l'affidamento dei figli.

Il team legale di Brad Pitt aveva presentato lo scorso settembre un'istanza nel tentativo di ribaltare una precedente sentenza, secondo la quale Angelina Jolie aveva ottenuto l'affidamento completo dei loro cinque figli minorenni, menzionando un "errore amministrativo" da parte del giudice John W. Ouderkirk. Stando a quanto riporta People, però, la Corte Suprema della California ha negato la petizione nella giornata di mercoledì.

Ouderkirk, giudice temporaneo scelto da entrambe le parti in causa, aveva concesso a maggio l'affidamento congiunto a Brad Pitt, per poi essere destituito a luglio per aver taciuto i suoi legami d'affari con gli avvocati dell'attore di C'era una volta a Hollywood, annullando di fatto la sentenza.

Brad Pitt, intanto, sarà nel cast del nuovo film di Jon Watts, dove dividerà la scena con George Clooney. "La questione procedurale non cambia la straordinaria quantità di prove fattuali che hanno portato il giudice del processo, e i molti esperti che hanno testimoniato, alla conclusione più chiara su ciò che è nel migliore interesse dei bambini" ha dichiarato un rappresentante dell'attore. "Continueremo a fare tutto ciò che è legalmente necessario sulla base dei risultati dettagliati degli esperti indipendenti."