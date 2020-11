Brad Pitt, nel cast del suo nuovo action Bullet Train è appena entrata una star da urlo

Dopo gli annunci di Bryan Tyree Henry e Aaron Taylor-Johnson, nella notte è arrivata la conferma che anche un'altra grande star si è unita al cast di Bullet Train, il nuovo action con protagonista Brad Pitt.

Si tratta di Michael Shannon, attore molto amato dal pubblico internazionale famoso fra le altre per le interpretazioni ne La forma dell'acqua, Take Shelter, Animali Notturni e My son my son what have I done: la star si unirà al thriller d'azione della Sony diretto da David Leitch, e andrà a completare un cast che include anche Joey King, Zazie Beetz e Andrew Koji.

Il regista di Hobbs & Shaw e Deadpool 2 ha anche supervisionato la sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz e basata sul romanzo giapponese "Maria Beetle" realizzato dall'autore bestseller Kotaro Isaka. Ryosuke Saegusa e Yuma Terada della CTB Inc., che rappresentano Isaka e i diritti della proprietà intellettuale, sono i produttori esecutivi del progetto, mentre Kelly McCormick produrrà attraverso la 87North insieme ad Antoine Fuqua.

I dettagli della trama sono vaghi e non è dato sapere chi interpreterà anche Shannon, ma stando alle poche informazioni note vi ricordiamo che la storia sarà incentrata su un gruppo di cecchini e assassini, guidati da moventi differenti, tutti in viaggio su un unico treno con destinazione Tokyo.

Non è stata ancora resa nota una data di uscita, ma si presume che riprese inizieranno nel 2021.