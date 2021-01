Brad Pitt, Burn After Reading è trend topic dopo l'assalto al Campidoglio: ecco perché!

Il film dei fratelli Coen, Burn After Reading, è trend topic su Twitter a causa del violento attacco al Campidoglio americano di qualche giorno fa che ha fatto il giro del mondo, tra foto, video e dichiarazioni politiche, in attesa dell'insediamento del presidente eletto Joe Biden alla Casa Bianca in programma nella giornata di domani.

Durante l'assalto al Campidoglio uno dei rivoltosi avrebbe rubato un laptop dall'ufficio della speaker della Camera, Nancy Pelosi, per tentare di rivenderlo in Russia. Questo grezzo tentativo di spionaggio rispecchia da vicino proprio la trama del film dei Coen, nel quale due stupidi dipendenti di una palestra (Frances McDormand e Brad Pitt) s'imbattono nei memoir smarriti di un ex analista della CIA (John Malkovich), scambiandoli per documenti governativi riservati. E proprio come il vandalo al Campidoglio, i due tentano di vendere all'ambasciata russa quelle che credono essere informazioni sensibili del governo americano.



L'FBI sta indagando attualmente su una donna della Pennsylvania, Riley June Williams, sospettata di essere la colpevole del furto del laptop. Ovviamente non sorprende che il maldestro tentativo sia fallito. Le autorità sono impegnate a stabilire se Williams sia ancora in possesso del laptop oppure l'abbia distrutto. Nel film dei Coen, gli sforzi del personaggio di Frances McDormand portano ad un risultato molto diverso, poiché alla fine la CIA si vede costretta a pagare per l'intervento di chirurgia estetica che la donna bramava da tempo.

Nonostante sia considerato un film minore nella filmografia dei Coen, Burn After Reading è una delle commedie più divertenti e stravaganti della loro filmografia insieme a Il Grande Lebowski. Il cast del film è ricco di star, tra cui Frances McDormand, George Clooney, Brad Pitt, J.K. Simmons e Tilda Swinton.



Su Everyeye trovate la recensione di Burn After Reading e la previsione dei Simpson sull'assalto al Campidoglio.