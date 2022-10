Brad Pitt nella bufera: secondo Angelina Jolie 'ha soffocato uno dei suoi figli'

Brad Pitt e Angelina Jolie sono tornati a far parlare di sé sulle pagine di gossip nelle ultime settimane, con la star di Bullet Train che ha denunciato la sua ex-moglie per una violazione del contratto riguardante Château Miraval, l'azienda vinicola che i due hanno acquistato più di dieci anni fa. Ma la diatriba tra i due è tutt'altro che finita.

Infatti, oggi Variety ha rivelato i dettagli della controquerela di Jolie, svelando nuovi retroscena su una presunta lite avvenuta tra Pitt, Jolie e i loro figli su un aereo nel settembre 2016.

Secondo la controquerela, "Pitt ha soffocato uno dei bambini e ne ha colpito un altro in faccia" e "ha afferrato Jolie per la testa e l'ha scossa" nel 2016. I due avrebbero iniziato a litigare nel bagno dell'aereo.

"Pitt ha afferrato Jolie per la testa e l'ha scossa, quindi l'ha afferrata per le spalle e l'ha scossa di nuovo, prima di spingerla contro il muro del bagno", si legge. "Pitt ha poi preso a pugni il soffitto dell'aereo numerose volte, spingendo la Jolie a lasciare il bagno."

"Quando uno dei bambini ha difeso verbalmente Jolie, Pitt si è lanciato contro suo figlio e Jolie lo ha afferrato da dietro per fermarlo", afferma la controquerela. "Per scrollarsi Jolie dalla schiena, Pitt si è gettato all'indietro sui sedili dell'aereo ferendola alla schiena e al gomito. Prima che finisse, Pitt ha soffocato uno dei bambini e ne ha colpito un altro in faccia. Alcuni dei bambini hanno supplicato Pitt di fermarsi. Erano tutti spaventati. Molti piangevano".

