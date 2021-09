Brad Pitt e Bradley Cooper: eccoli insieme alla finale degli US Open di Tennis!

Tra i testimoni della pesante sconfitta di Djokovic contro Medvedev alla finale degli US Open di Tennis disputatasi a New York nella giornata di ieri c'erano anche le due star di Hollywood Brad Pitt e Bradley Cooper sedute una accanto all'altra allo stadio. La partita conclusiva del torneo ha visto il serbo distrutto dall'avversario russo.

Notoriamente i grandi eventi sportivi sono frequentati dalle più note celebrità del mondo dello spettacolo e così come ieri Vin Diesel era al Gram Premio di Formula 1 a Monza, Brad Pitt e Bradley Cooper si trovavano insieme a New York per assistere alla finale degli US Open tra Djokovic e Medvedev, finale vinta da quest'ultimo sul numero 1 del ranking per tre set a zero, con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Il campione serbo ha visto così vacillare la possibilità di conquistare il Grande Slam all'età di 34 anni.

Gran parte della finale si è giocata sul micidiale servizio di Medvedev e dagli errori, soprattutto sotto rete, del serbo. Ad assistere al gioco dalle tribune c'erano poi gli sguardi di Brad Pitt e Bradley Cooper. I due sono grandi amici e più volte Pitt si è trovato a ringraziare Cooper per il suo aiuto nella sua vita personale. Recentemente Brad Pitt ha ringraziato Cooper per il suo aiuto contro l'alcolismo dell'attore: "Bradley ha messo a dormire sua figlia e si è precipitato qui. Se oggi sono sobrio è anche grazie a questo ragazzo. Da allora ogni giorno è un giorno più felice. Grazie, ti voglio bene". Infatti, fu proprio Bradley Cooper a presentare Pitt a Quentin Tarantino. Grazie alla sua performance in C'era una volta a... Hollywood Pitt si guadagnerà il suo secondo Oscar in carriera, il suo primo come attore.

Rivedremo Pitt protagonista di Bullet Train, nuovo film di David Leitch e in Babylon, nuovo film di Damien Chazelle.