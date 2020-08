Brad Pitt beccato con la nuova fiamma: è Nicole Poturalski, supermodella europea

Dopo la smentita ufficiale di qualche legame sentimentale o passionale tra Brad Pitt e l'attrice e amica Alia Shawkat (Arrested Development), ecco che l'interprete premio Oscar per C'era una volta a Hollywood di Tarantino è stato paparazzato infine con la sua vera nuova fiamma, una supermodella europa.

Stiamo parlando della splendida Nicole Poturalski, 27enne di origini tedesche con cui l'attore americano è stato visto accompagnarsi in un soggiorno in Francia. A riportare per primo la notizia è arrivato Page Six, che ha rivelato l'arrivo di Brad Pitt a Parigi nella mattinata di mercoledì 27 agosto, con la supermodella che lo ha atteso all'aeroporto prima di unirsi a lui e prendere un jet privato verso il Sud della Francia, per una vacanza.



Una fonte anonima ha confermato al sito "che i due si stanno frequentando da un po' e che ora si stanno godendo una vacanza insieme". Nonostante le mascherine in volto e i cappelli - indossati da entrambi -, molti viaggiatori hanno riconosciuto Pitt, incuriositi anche dall'identità della sua nuova fiamma. La loro vacanza dovrebbe essere al Castello di Miraval, lo stesso comprato nel 2011 dall'attore e dove nel 2014 Pitt aveva sposato l'ex-moglie Angelina Jolie.



A proposito della Jolie: secondo voi Nicole Potrulaski ha qualche lineamento della star o no? Molti fan hanno sottolineato una certa somiglianza.