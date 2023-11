Brad Pitt, la battaglia legale con Angelina Jolie lo ha messo con le spalle al muro?

Nel bel mezzo della querelle giudiziaria che ancora tiene banco tra Brad Pitt e Angelina Jolie si è insinuata la voce che testimonierebbe un rapporto complicato tra l'attore e i figli, aggiungendo ulteriore complessità alla narrazione mediatica della vicenda, in seguito alla rottura di un'unione durata dodici anni.

Dopo la separazione e le visite ai tre figli minorenni della coppia, Shiloh, Knox e Vivienne, gli sono state limitate. Secondo gli addetti ai lavori la vicinanza dei figli alla madre ha incrinato in qualche modo il legame con il padre.



Come riporta Heatworld 'per Brad non è uno shock ma ha comunque inciso profondamente poiché dimostra ancora una volta che tutte le cose maligne che Angie [Jolie] ha detto su di lui hanno avuto risonanza con i figli'. Sempre secondo le fonti, 'Pitt non ha avuto rapporti con Maddox per anni, poi Pax ha seguito l'esempio, e ora Zahara lo ritiene un fantasma e non risponde nemmeno alle sue chiamate'. Maddox, Pax e Zahara avrebbero preso le distanze da Brad Pitt già da anni e avrebbe chiesto a Shiloh di aiutarlo a ricucire i rapporti.



"Brad e Shiloh sono ancora molto legati, parlano continuamente. Non riesce a vederla quanto vorrebbe ma almeno la vede, il che è più di quanto possa dire dei ragazzi più grandi" affermano le fonti "Ecco perché è ricorso a chiedere aiuto a Shiloh, è disperato per risolvere questo problema. Ha sempre detto che non l'avrebbe mai messa in mezzo ma a questo punto sente che Angelina non gli ha lasciato molta scelta".



Qualche giorno fa è emerso una vecchia storia social di insulti a Brad Pitt da parte del figlio Pax.