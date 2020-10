Brad Pitt, l'attore di nuovo single: finita la relazione con la modella Nicole Poturalski

Brad Pitt e la modella tedesca Nicole Poturalski si sono lasciati, come riporta in queste ore Page Six. La relazione era stata resa pubblica nel mese di agosto e secondo una fonte ora sarebbe definitivamente conclusa e che la storia tra Pitt e Poturalski non è mai stata così seria com'è stata indicata in queste settimane.

La rottura sarebbe avvenuta diverso tempo fa. Page Six ha confermato che Brad Pitt e Nicole Poturalski si frequentavano da agosto, quando l'attore, 56 anni, è stato avvistato insieme alla modella 27enne, al castello francese che Pitt condivide con l'ex moglie Angelina Jolie.

Pare che i due si fossero conosciuti in Germania, al ristorante Borchard, di proprietà del marito della modella, Roland Mary.



Mary e Poturalski vivono un 'matrimonio aperto', motivo per il quale la relazione della modella con il premio Oscar è uscita allo scoperto senza suscitare scandali né polemiche.

Brad Pitt è padre di sei figli, avuti insieme ad Angelina Jolie: Maddox (19 anni), Pax (16 anni), Zahara (15 anni), Shiloh (14 anni), e i gemelli Knox e Vivienne (12 anni). Anche Nicole Poturalski è madre di un bambino di 7 anni, Emil.

Nei giorni scorsi Brad Pitt ha prestato la voce ad uno spot per Joe Biden, invitando gli americani a votare per il candidato democratico alla Casa Bianca.

Attualmente è ancora in corso la battaglia legale tra Pitt e Jolie per la custodia dei figli.

Brad Pitt ha partecipato con l'ex moglie Jennifer Aniston ad un progetto umanitario su Facebook, soltanto poche settimane fa.