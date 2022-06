Brad Pitt attacca Angelina Jolie: 'E' entrata in affari con stranieri poco raccomandabili'

La battaglia legate tra Brad Pitt e Angelina Jolie, sorta a causa delle quote di partecipazione nell'azienda vinicola di cui erano proprietari prima del divorzio, è entrata definitivamente nel vivo.

All'indomani dalla chiusura della causa per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, Brad Pitt ha infatti affermato che l'ex moglie Angelina Jolie avrebbe deliberatamente danneggiato la loro azienda vinicola, Miraval, vendendo la sua metà ad uno "straniero dalla pessima reputazione", cosa che la coppia aveva esplicitamente e reciprocamente concordato di non fare mai. A riportarlo un nuovo documento giudiziario ufficiali, che il team legale dell'attore ha depositato venerdì presso la Corte Superiore della California.

Secondo i legali, "la mossa di Angelina Jolie è stata progettata per infliggere danni a Brad Pitt: lei sapeva che l'uomo d'affari, Yuri Shefler, e i suoi affiliati avrebbero cercato di controllare l'attività che Brad Pitt aveva costruito e minato l'investimento". Brad Pitt sostiene che le cose che Shefler ha fatto da quando ha rilevato la parte dell'attività della Jolie starebbero andando esattamente secondo il suo piano: "Shefler ha lanciato un'acquisizione ostile del business del vino, destabilizzando le operazioni di Miraval e cercando di accedere alle informazioni riservate a beneficio della sua impresa concorrente", afferma il documento del tribunale, che parla senza troppi giri di parole di un vero e proprio sabotaggio.

Brad Pitt sta facendo causa alla sua ex moglie Angelina Jolie per le sue quote di Château Miraval, situata nel villaggio di Correns, nel sud della Francia, e l'ha denunciata per violazione del contratto, accordo in malafede e interferenza nei rapporti contrattuali e commerciali. L'attore di Bastardi senza gloria, che vuole un processo con giuria, ha chiesto un risarcimento dei danni e l'annullamento della vendita effettuata da Angelina Jolie.

Vi terremo aggiornati.