Brad Pitt è un astronauta nel nuovo poster internazionale di Ad Astra

Walt Disney Studios e 20th Century Fox hanno pubblicato un nuovo poster internazionale della misteriosa epopea spaziale che coinvolgerà Brad Pitt nel nuovo film di James Gray, Ad Astra. Il film è stato girato a Santa Clarita, in California e arriverà nelle sale italiane dal prossimo 26 settembre, sei giorni dopo l'approdo in quelle americane.

Ad Astra segue le vicende spaziali di Roy McBride, un astronauta che attraversa il sistema solare nel tentativo di trovare il padre da tempo perduto e al contempo scopre la scioccante verità dietro il fallimento della missione spaziale del genitore, volta alla ricerca di vita extraterrestre.

Oltre a Brad Pitt nel cast ci saranno anche Tommy Lee Jones nei panni del padre di Roy, con Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.



Brad Pitt è reduce dall'impegno sul set del nuovo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, presentato all'ultimo Festival di Cannes, nel quale recita al fianco di Leonardo DiCaprio e una lunga lista di altre grandi star. Nel film interpreta lo stunt-man Cliff Boothe, uno dei personaggi chiave nella trama della nona pellicola del regista di Pulp Fiction e Le iene.

Brad Pitt partecipa al progetto di Ad Astra anche in qualità di produttore, mansione che gli ha permesso di vincere l'Oscar al miglior film nel 2014, grazie al suo coinvolgimento in 12 anni schiavo di Steve McQueen.

Nel primo spot di Ad Astra si vedono le prime sequenze del film di Gray, così come la figura di Brad Pitt risulta centrale in tutto il materiale diffuso sul web dalla produzione, dalle foto ai poster fino agli spot.