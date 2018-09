Brad Pitt è un astronauta nella prima foto di Ad Astra

Brad Pitt si dirige verso lo spazio nella prima immagine di Ad Astra, pellicola fantascientifica diretta da James Gray le cui riprese sono cominciate nel mese di agosto. Ora è stata diffusa la prima immagine che mostra Pitt indossare il casco da astronauta nel film che vedremo nelle sale italiane dal prossimo 10 gennaio.

Ad Astra racconta la storia dell'ingegnere aerospaziale Roy McBride che va alla ricerca del padre, interpretato da Tommy Lee Jones, vent'anni dopo la sua partenza verso Nettuno, dove si era diretto per cercare vita extraterrestre.

Scritto da James Gray e Ethan Gross, Ad Astra comprende nel cast anche Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy e John Finn.

Il film potrebbe essere distribuito anticipatamente nel mese di dicembre solo in determinate sale cinematografiche, con l'obiettivo di poter entrare nella corsa agli Oscar.

Brad Pitt è attualmente impegnato sul set di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino, nel quale recita nel ruolo di Cliff Booth, stunt-man di una serie tv western alla ricerca di successo a Hollywood insieme all'ex star tv Rick Dalton (Leonardo DiCaprio).

Il ricco cast comprende, tra gli altri, anche Margot Robbie, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Al Pacino.