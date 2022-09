Brad Pitt archivia definitivamente Angelina Jolie: ora sta con Emily Ratajkowski!

Dopo la burrascosa fine della sua relazione con Angelina Jolie, Brad Pitt ha deciso di rimanere per qualche tempo da solo ma ora, un clamoroso gossip vorrebbe la star di Bullett Train assai vicina alla modella Emily Ratajkowski.

I rumor hanno iniziato a rincorrersi già questa estate ma ora, stando a quanto riportato dalla rivista People i due si starebbero frequentando sempre più assiduamente sebbene non siano ancora pronti ad ufficializzare il proprio legame.

"Brad ed Emily trascorrono davvero tanto tempo insieme" ha detto una fonte al celebre magazine americano. "Non escono insieme nel senso classico, e gli amici non sanno dire se, come si dice, 'fanno sul serio', però si vedono molto spesso".

E mentre Angelina Jolie sembra ancora non aver trovato l'anima gemella, Brad Pitt sembra pronto a voltare definitivamente pagina dopo gli ultimi complessi anni vissuti nell'occhio del ciclone. Il rapporto tra le due star di Hollywood è tutt'altro che roseo ma a quanto pare, sono pronti a cooperare per il bene dei propri figli.

Dal canto suo, Emily Ratajkowski ha da poco divorziato e dopo i molteplici tradimenti subiti dal suo ormai ex marito Sebastian Bear-McClard, la modella non sarebbe ancora pronta ad uscire allo scoperto con il celebre attore. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.