Brad Pitt e Anthony Hopkins riflettono sul senso della vita in una commovente intervista

Sul magazine Interview è stata pubblicata una commovente intervista in cui Brad Pitt e Anthony Hopkins, oltre vent'anni dopo aver diviso lo schermo in Vi Presento Joe Black, hanno riflettuto sui propri errori passati e sul senso della vita.

Le due star stelle si sono aperte su svariati argomenti, che vanno dal pianto ai problemi di alcolismo: ad un certo punto durante la loro conversazione, i due si sono fatti addirittura prendere dell'emozione, con Pitt che ha scherzato sul fatto di non essere uno che piange facilmente.

"Sono abbastanza notoriamente uno che non piange", ha detto Pitt, 55 anni. "Forse non piangevo da qualcosa come vent'anni. E ora mi trovo, in quest'ultima fase, molto più commosso - commosso dai miei figli, commosso dai miei amici, commosso dalle notizie. Mi sono appena commosso. Penso che sia un buon segno. Non so cosa voglia dire, ma penso che sia un buon segno".

Hopkins, 81 anni, ha detto che piange "per qualsiasi cosa, perché tutto mi commuove. Man mano che invecchi, scoprirai che vuoi solo piangere sempre di più", ha aggiunto "Non si tratta nemmeno di dolore. Riguarda la gloria della vita."

I due, come anticipato in apertura, hanno anche discusso delle loro lotte con l'alcol, che Pitt ha iniziato a combattere durante i tempi di Vi Presento Joe Black proprio grazie a Hopkins. A settembre, Pitt parlando col New York Times riferì di aver smesso di bere e anche di partecipare alle riunioni degli alcolisti anonimi. "Mi sono tolto i miei privilegi riguardanti il bere."

"Lo guardo e penso, 'Che grande benedizione è stata, perché è stata dolorosa'", ha aggiunto Hopkins. "Ho fatto alcune cose cattive. Ma è stato tutto per un motivo, in un certo senso. Ed è strano guardare indietro e pensare: 'Dio, ho fatto tutte quelle cose?' Ma è come se ci fosse una voce interiore che dice 'È finita. Fatto. Vai avanti'".

Per Pitt accettare i propri errori è l'unico modo per andare avanti, qualcosa che la società non riesce a comprendere. "Penso che viviamo in un momento in cui siamo estremamente critici e rapidi nel trattare le persone come usa e getta. Abbiamo sempre dato grande importanza all'errore. Ma la prossima mossa, quello che fai dopo l'errore, è ciò che definisce veramente una persona. Faremo tutti degli errori. Ma qual è il prossimo passo? Come cultura, la società rimane sempre intorno per vedere qual è il prossimo passo di quella persona. E questa è la parte che trovo molto più corroborante e interessante."

