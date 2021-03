Brad Pitt e Angelina Jolie, le tappe della relazione fino alla rottura

Dopo 12 anni passati insieme, nel 2016 Brad Pitt e Angelina Jolie hanno deciso di separarsi definitivamente mettendo fine ad una delle coppie più chiacchierate della storia di Hollywood. Mentre proseguono le pratiche del divorzio, ripercorriamo insieme le principali tappe dei Brangelina.

I due attori si incontrano per la prima volta nell'estate del 2004 durante le riprese di Mr & Mrs Smith, quando Pitt era ancora sposato con Jennifer Aniston. Dopo quasi un anno di gossip, durante il quale la star di Friends ha chiesto ufficialmente il divorzio per "differenze inconciliabili" con l'ex marito, la coppia viene svelata al mondo a luglio 2005 dalla rivista W Magazine. Nello stesso mese, la Jolie adotta la piccola Zahara dall'Etiopia, con Pitt che la accompagna nel viaggio.

Il 27 maggio 2006, in Namibia, l'attrice dà poi alla luce la sua prima figlia naturale, Shiloh Nouvel, avuta ovviamente da Pitt, mentre nel 2007 la coppia decide di adottare un bambino vietnamita di tre anni di nome Pax Thien. Un anno più tardi, a luglio 2008, nascono i gemelli Knox e Vivienne.

Dopo diversi anni di rumor riguardanti il matrimonio dei Brangelina, alimentati da alcune dichiarazioni di Johnny Depp che facevano riferimento a Pitt come il "marito" della Jolie, i due annunciano ufficialmente il loro fidanzamento nell'aprile del 2012. Il matrimonio avverrà però oltre due anni dopo, nell'agosto del 2014, tramite una cerimonia tenuta in Francia nel loro Chateau Miraval.

Sul fronte lavorativo, Brad e Angelina tornano finalmente a collaborare nel 2014 con By the Sea, terzo film da regista di quest'ultima che vede entrambi come protagonisti. Ad agosto 2016, come un fulmine a ciel sereno, giunge poi la notizia che in pochi si aspettavano di ricevere: la Jolie presenta un'istanza di divorzio da Pitt sempre per "differenze inconciliabili", chiedendo la custia primaria dei loro sei figli.

E così arriviamo a oggi. Mentre la causa continua ad andare avanti, sono emerse proprio in queste ore dei documenti sul divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt che proverebbero gli abusi domestici subiti da lei durante gli anni di convivenza.