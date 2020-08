Brad Pitt contro Angelina Jolie: 'Ha davvero esagerato in tribunale'

Dopo che Angelina Jolie ha recentemente chiesto di estromettere l'attuale giudice dal processo contro Brad Pitt per la custodia dei figli, l'attore Premio Oscar per C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino ha deciso di reagire e a fare la sua mossa contro questa "evidente esagerazione" dell'ex-moglie.

Come rivela una fonte esclusiva e vicina alla coppia al settimanale americano US Weekly, Brad Pitt sosterebbe che Angelina Jolie "sia andata troppo oltre in tribunale" questa volta, tanto che la star avrebbe deciso infine "di scendere in campo con tutte le sue forze e combattere con le unghie e con i denti per mantenere la custodia dei figli".



La richiesta della Jolie è arrivata dopo aver scoperto della costante relazione lavorativa tra il il giudice del processo, John W. Ouderkirk, e uno degli avvocati di Brad Pitt, cosa che lo stesso giudice non aveva rivelato dopo essere stato scelto per la battaglia legale affidataria tra le due star. I legali di Pitt hanno risposto con un messaggio infuocato, sostenendo che "il giudice ha una storia ben documentata" con l'ex-coppia di Hollywood, tanto da aver assistito al loro matrimonio nel 2014.



Il team dell'attore ha anche detto che "le persone più colpite da questa tattica della Jolie sono i figli dell-ex-coppia, che continuano ad essere privati di una risoluzione finale a questa battaglia per custodia".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.