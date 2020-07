Brad Pitt e Angelina Jolie, il divorzio non è ancora ufficiale: ecco perché

La separazione risale al 2016 e subito dopo è iniziato l'iter del divorzio. Le vite di Brad Pitt e Angelina Jolie da tempo hanno preso strade differenti ma a quanto pare la situazione legale tra i due non è stata ancora risolta. Il divorzio non sarebbe ancora ufficiale e negli ultimi tempi ci sono stati dei rallentamenti. Per quale motivo?

Secondo quanto riporta US Weekly le procedure di divorzio sono rallentate a causa dell'operato molto più blando dei tribunali nell'epoca Coronavirus. Nonostante questi piccoli intoppi nelle tempistiche i rapporti tra Brad Pitt e Angelina Jolie paiono essersi rasserenati e i due stanno cercando la migliore soluzione per entrambi e per i loro sei figli.



Le carriere di entrambi procedono nel migliore dei modi. Brad Pitt ha di recente ottenuto il premio Oscar al miglior attore non protagonista per la sua performance in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e ha recitato nel nuovo film di James Gray, Ad Astra, presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Pitt sarà protagonista del thriller Bullet Train, diretto da David Leitch e basato sul romanzo giapponese Maria Beetle, di Kotaro Isaka.

Angelina Jolie lo scorso anno è tornata nel ruolo di Malefica per il sequel di Maleficent, dal titolo Maleficent - Signora del male, e nel 2020 ha partecipato al film Come Away di Brenda Chapman. Inoltre è nel cast del film a tecnica mista di Disney+, The One and Only Ivan, con Bryan Cranston.

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono riavvicinati dopo un periodo tumultuoso in seguito alla separazione. A maggio è stata svelata una storia incredibile sulla nascita della figlia Shiloh.