Brad Pitt affronta dei pirati spaziali nella nuova clip di Ad Astra

Dopo l'anteprima mondale avvenuta al Festival di Venezia l'atteso Ad Astra di James Gray torna a mostrarsi con una clip ufficiale di oltre 2 minuti e intitolata "Moon Rover".

Nel filmato, che potete vedere comodamente in calce alla notizia, vediamo il protagonista Roy McBride - interpretato da Brad Pitt - attaccato da dei sorta di pirati spaziali mentre attraversa un suggestivo paesaggio lunare.

Roy è un astronauta molto competente che decide di intraprendere una pericolosa missione nel freddo cosmo, attraversando tutto il Sistema Solare, per di trovare nuove risorse in grado di salvare l'umanità e rintracciare nel frattempo il padre scomparso, partito a sua volta diversi anni prima per alla scoperta di vita extraterrestre. Scavando in profondità nella missione fallita del padre, però, l'uomo scoprirà un segreto scioccante che lo metterà a dura prova.

Al fianco di Pitt troveremo Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

Presentato in concorso a Venezia 76 insieme ad altre attese pellicola come Joker di Todd Phillips e L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, Ad Astra arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Ad Astra e alle dichiarazioni entusiaste di Pitt sul lavoro di James Gray.