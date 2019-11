Brad Pitt e Adam Sandler discutono sui pro e contro di Netflix

L'uscita di un film atteso come The Irishman non poteva che alimentare l'eterno dibattito tra cinema e streaming, tra le sale e Netflix. Intervistati da Variety, Brad Pitt e Adam Sandler, due dei primi attori ad aver collaborato con la compagnia, hanno parlato dei pro e contro di questa rivoluzione.

"Tu sei stato il primo ad andare da Netflix" ha detto Pitt, cedendo la parola al collega

"Vero l'ho fatto" ha risposto Sandler. "Non sapevo neanche cosa stavo facendo. Erano interessati a lavorare insieme; erano molto appassionati. Sono legato a Netflix. Amano offrire opportunità a tipi diversi di commedie."

Nel 2014, Sandler ha firmato un accordo con Netflix per partecipare ai suoi primi progetti pensati direttamente per l'home video, ed è recentemente apparso al fianco di Jennifer Aniston in Murder Mystery. Pitt, invece, nel 2017 è stato il protagonisti di War Machine.

Pitt non è diffidente nei confronti dello streaming, ma ha provato ad individuare anche alcuni aspetti negativi: "Il mio punto è, io sono aperto al cambiamento. Non voglio combatterlo. Vedo sempre più cose positive. Vedo prodotti davvero interessanti... ma dall'altra parte, le persone si lamentano della morte dell'esperienza cinematografica. È morta perché l'esperienza casalinga è diventata così bella?"

Sandler però è meno catastrofico: "Io non credo che sia morta. Non credo che le cose spariscano per sempre. Credo solo che questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento."

"Il lato positivo di avere i film in streaming è che molti di loro vengono visti da più persone; vengono guardati da più gente" ha aggiunto Pitt. "Il lato negativo, però, è che c'è così tanto materiale che possono diventare usa e getta."

Ma Sandler non è d'accordo: "Sembra che le cose interessanti, tuttavia, vengano molto discusse. E per questo ti viene da dire 'Ok, devo vederlo.'"

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.