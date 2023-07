Brad Pitt accusato ancora da Angelina Jolie: 'Si comporta come un bambino viziato'

La lunga faida tra Brad Pitt e Angelina Jolie a colpi di titoloni di giornali e riviste di gossip sembra non essere destinata a finire, con l'attrice che ha rivolto all'ex marito un altro duro colpo nelle diatriba per l'azienda di vini Chateau Miraval.

Stando a quanto rivelato da un nuovo documento legale presentato in tribunale e ottenuto dai reporter della CNN, l'ex società di investimento di Angelina Jolie, la Nouvel, avrebbe accusato Brad Pitt di volersi impossessare dell'ambita tenuta francese, utilizzando termini come "saccheggiando" e "depredando" in riferimento ai beni dell'attrice.

La società ha richiesto un risarcimento di ben 350 milioni di dollari. "Brad Pitt ha letteralmente sperperato le risorse dell'azienda, e ha speso milioni e milioni di dollari in progetti del tutto vanitosi e infruttuosi, come ad esempio la spesa di oltre un milione di dollari per il rinnovamento delle zone piscine, oltre a quella per il ripristino di uno studio di registrazione", si legge nel documento presentato in questi giorni. E poi l'accusa: "Brad Pitt si è comportato come un bambino viziato, rifiutando di trattare Nouvel come un partner dell'azienda".

Ricordiamo che, sempre in merito alla vicenda della tenuta di Chateau Miraval, Brad Pitt accusò Angiolina Jolie di aver venduto ad un oligarca russo, solo qualche mese dopo l'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia.