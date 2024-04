Brad Pitt, abusi su Angelina Jolie prima del 2016? Parlano gli avvocati

Stando alle dichiarazioni degli avvocati della sua ex moglie, gli abusi fisici da parte di Brad Pitt sarebbero iniziati prima del viaggio aereo del 2016 che spinse Angelina Jolie a chiedere il divorzio.

Il contenzioso legato all'azienda vinicola francese condivisa da Pitt e Jolie sta andando avanti da tempo: proprio nell'ambito di questa battaglia legale, lo scorso 4 aprile gli avvocati di lei hanno depositato dei nuovi documenti che corroborerebbero le posizioni dell'attrice. "Mentre la storia di abusi fisici su Jolie da parte di Pitt è iniziata ben prima del volo di famiglia dalla Francia a Los Angeles risalente al settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui lui ha indirizzato l'abuso anche verso i figli. Jolie, allora, lo ha lasciato immediatamente", si legge nella documentazione.

Per farla breve, Angelina Jolie accusa Brad Pitt di essersi rifiutato di acquistare la sua quota dell'azienda vinicola, sebbene lei gli avesse fatto un'offerta. Il motivo? A detta degli avvocati dell'attrice, Pitt avrebbe accettato solo a patto di ottenere un accordo di riservatezza circa il problema dei presunti abusi.

La rivista PEOPLE ha chiesto un commento ad un rappresentante di Brad Pitt, senza ottenere risposta. In compenso, è intervenuto un amico dell'attore, a conoscenza dei dettagli della causa legale attualmente in corso: "Questo è un pattern di comportamento: ogni volta che c'è una decisione che va contro l'altra parte, si sceglie costantemente di introdurre informazioni ingannevoli, imprecise e/o irrilevanti per distogliere l'attenzione". Questa persona, rimasta anonima, si riferisce alla decisione di concedere all'ex coppia l'affidamento congiunto dei figli.

DUNE: PARTE DUE 2 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su