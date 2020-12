Brad Pitt, i 5 migliori film meno conosciuti da recuperare

Parlare di film poco conosciuti in relazione a Brad Pitt può sembrare una bestemmia: da quasi trent'anni ormai siamo abituati a vedere la star di C'era una Volta a... Hollywood perlopiù a grandi successi di critica e botteghino, ma scavando nella sua filmografia vediamo spuntare alcune chicche che meriterebbero forse maggior considerazione.

Pur non essendo definibile "film sconosciuto", ad esempio, non sono in molti a ricordare Johnny Suede, commedia del 1991 in cui troviamo un giovanissimo Brad in un'inedita versione rockabilly con tanto di ciuffone alla Elvis Presley (e sì, il nostro ci delizia anche con alcune performance canore!)

Nel 1993 è la volta invece di Kalifornia, in cui il futuro protagonista di Bastardi Senza Gloria interpreta uno psicopatico in libertà condizionata in viaggio con un'altra coppia decisamente sui generis; col passare degli anni, inoltre, trovare film di cui qualcuno non abbia memoria diventa sempre più difficile, ma Sette Anni in Tibet potrebbe tranquillamente far parte di quella categoria di film troppo spesso dimenticati e che meriterebbero sicuramente una possibilità.

Anche The Mexican, di Gore Verbinski, gode forse di minor fama di quella che meriterebbe, quantomeno come film adatto a passare una serata tranquilla e scanzonata; chiudiamo la nostra top 5 con Allied, del 2016, assolutamente consigliato agli amanti dei film di spionaggio old school. Parlando di vita privata, intanto, ecco chi è la nuova fidanzata di Brad Pitt.