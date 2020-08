Brad Pitt: 5 imperdibili curiosità sulla star di Hollywood

Brad Pitt è uno degli attori più amati e googlati del cinema americano ed internazionale, ma quanto conosciamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme con alcune imperdibili curiosità: di quante eravate già a conoscenza?

La filmografia di Pitt è impressionante e scegliere tra gli innumerevoli titoli a cui deve il suo successo è davvero difficile, siamo quindi partiti dagli albori della sua carriera, più precisamente dal suo arrivo ad Hollywood. Abbiamo poi toccato uno dei suoi film più iconici, Sette anni in Tibet, passando per Mr e Mrs Smith, in cui recitò con Angelia Jolie, ormai ex-moglie, anche se il divorzio dei due VIP sta incontrando non pochi problemi. Negli anni la Jolie non è stata la sua unica fiamma celebre: tra le più famose ricordiamo Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston, alla quale Pitt sembra essersi recentemente riavvicinato.

Fateci sapere tra i commenti la vostra Top 5 di attori e film preferiti, se Pitt rientra nella classifica e, nel caso, perché no. Per approfondire vi rimandiamo invece al player in alto, dove troverete alcune delle più succose curiosità su Brad Pitt e, come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Everyeye Plus e ad attivare la campanella per non perdere questo ed altri interessanti aggiornamenti sul mondo del cinema, delle serie TV e dei fumetti!