Brad Pitt: 5 curiosità che non conoscete sulla star di C'era Una Volta ad Hollywood

Dopo una carriera stellare, i membri dell'Academy hanno finalmente consegnato a Brad Pitt un Oscar come Miglior Attore, in seguito alla sua performance in C'era una volta... ad Hollywood, con grande sollievo di chi segue la sua storia fin dall'inizio. Ma non è andato sempre tutto per il meglio...

Quando arrivò ad Hollywood Pitt aveva solo 325 dollari in tasca . Non è stato sicuramente il primo attore squattrinato in cerca di fama presso la città degli angeli, e non sarà di certo l'ultimo. Fatto sta che le sue condizioni all'epoca erano particolarmente disastrose, tanto che la cantante Melissa Etheridge dovette ospitarlo a casa sua.

La Cina non voleva Brad Pitt: dopo l'uscita di Sette Anni in Tibet la Repubblica Popolare Cinese decise di impedire all'attore di varcare i confini dello stato poiché secondo il governo il film promuoveva la figura del Dalai Lama a discapito della nazione cinese, rappresentata in chiave negativa. Solo 20 anni più tardi l'esilio terminò e l'attore poté tornare a promuovere i suoi film in quel territorio.

Stava per abbandonare Mr. & Mrs. Smith: uno dei film più celeri con Pitt rischiò di perdere la sua star principale quando i produttori decisero di affiancargli Nicole Kidman come comprimaria. A quanto pare i due attori non erano molto in sintonia, e solo con l'arrivo di Angelina Jolie Pitt decise di ritornare sui suoi passi e recitare nel film.

Ama Valentino Rossi: tra un progetto e l'altro, l'attore si gode il suo sport preferito, il motociclismo. In un'intervista rivelò "Siamo personaggi pubblici, non dovremmo avere idoli, ma io ne ho uno che sta sopra a tutti, Valentino Rossi. Darei tutto per essere come lui, quel ragazzo è un vero mago".

Il legame con Gweneth Paltrow: i due sono stati insieme per qualche tempo. L'attrice ha rivelato che è stato proprio lui a difenderla da Harvey Weinstein, avvertendolo che se avesse fatto sentire a disagio l'attrice non sarebbe andata a finire bene per lui.

Inoltre, sapevate che avrebbe potuto ottenere il ruolo di Russel in Almost Famous?