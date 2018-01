Brad Peyton non conosceva 'la maledizione dei cinegames' durante le riprese di Rampage

Mentre vi mostriamo una nuova foto ufficiale di Rampage - Furia Animale con protagonisti(la trovate in calce alla notizia), il registaha parlato della "'.

Come saprete, infatti, c'è una sorta di maledizione che colpisce gli adattamenti cinematografici dei videogames, mai ritenuti all'altezza del prodotto originale. In quest'intervista, il regista Brad Peyton afferma: "C'è ovviamente una pressione nel realizzare pellicole simili, renderle realistiche e fornire un gran bello spettacolo al pubblico. Io non ero a conoscenza di questa sorta di 'maledizione degli adattamenti cinematografici di videogames' fino a due settimane dopo aver terminato le riprese di Rampage. Spesso, gli studios tendono ad adattare videogames che hanno enorme popolarità. Quando tenti di adattare qualcosa che ha una trama o un personaggio incredibilmente profondo, o qualcosa del genere, devi offrire qualcosa. E' una sfida davvero difficile perché come giocatore, gioco sempre come un eroe. E' un medium davvero coinvolgente, quindi è davvero difficile andare contro qualcosa che esiste prima ".

"Le cose che veramente prendi da un brand, non sono necessariamente una storia, perché puoi giocarci, ma puoi prendere un tono e un tema, e sapete, è questo quello che ho fatto. Qual è il tono, qual è il tema, cosa posso fare che sia nuovo, che non è ripetitivo e non esiste già?" spiega il filmaker "Il mio obiettivo con questo film era quello di ricordarvi che i mostri sono spaventosi, ma le pellicole sui mostri sono pensati per essere divertenti.".

Rampage - Furia Animale arriverà nei cinema a maggio 2018.