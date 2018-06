Brad Bird è stufo di sentirsi dire di fare i sequel dei suoi successi come Ratatouille!

Gli Incredibili 2 è un sequel, ok, ma Brad Bird, il regista dietro questo fantastico mondo di supereroi, non vuole fare altri sequel. Suoi prodotti di successo come Mission: Impossible, Ratatouille e Il Gigante di Ferro.

Durante un'intervista rilasciata a io9 Bird ha detto questo:

"Mi dicono che devo rifare cose che ho già fatto e sembra davvero che nessuno voglia vedere cose nuove. Sono un po' confuso dalla società, davvero. Io vorrei fare qualcosa di nuovo... Sento che ho già fatto il mio Ratatouille. Ho già fatto il mio Mission: Impossible e ho già fatto anche il mio Gigante di Ferro. E questo è quanto. Non è che io sia arrabbiato, ci mancherebbe, ma sembra che le uniche cose che la gente vuole da te oggi è che tu rifaccia quello che hai già fatto."

E, ovviamente, per un creativo questo è qualcosa di assolutamente demotivante. Comunque vada, Gli Incredibili 2, che è un sequel, arriva prestissimo nelle sale USA mentre noi dovremo aspettare addirittura la fine dell'estate per vederlo, dal momento che uscirà nei nostri cinema a settembre!